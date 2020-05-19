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УЕФА перечислил средства азербайджанским клубам

УЕФА перечислил средства азербайджанским клубам

УЕФА сделал очередные выплаты семи клубам Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, средства были направлены на программу УЕФА "Выплаты солидарности и развитие детского футбола", охватывающую сезон 2018/2019 года. Оплата не произведена только "Карабаху", который выступил на групповом этапе.

Каждому клубу УЕФА перечислил 15 тысяч 446.42 евро при посредничестве АФФА.

Отметим, что предназначенные для "Кешля" средства будут переведены из Фонда развития футбола на счет клуба в ближайшие месяцы для покрытия текущих ежемесячных расходов клуба.

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