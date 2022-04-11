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УЕФА отстранил тренеров "Ромы" и "Буде-Глимт" на время расследования их стычки

УЕФА отстранил тренеров "Ромы" и "Буде-Глимт" на время расследования их стычки Тренер вратарей "Ромы" Нуну Сантуш и главный тренер "Буде Глимт" Хьетиль Кнутсен отстранены УЕФА на время проведения расследования по делу об их стычке.
Футбол
11 апреля 2022 г. 21:26
УЕФА отстранил тренеров Ромы и Буде-Глимт на время расследования их стычки

Тренер вратарей "Ромы" Нуну Сантуш и главный тренер "Буде Глимт" Хьетиль Кнутсен отстранены УЕФА на время проведения расследования по делу об их стычке.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организации.

Обе стороны обвинили друг друга в нападении в туннеле после первого матча 1/4 финала Лиги конференций "Буде Глимт" - "Рома" (2:1), который состоялся 7 апреля в Норвегии.

Ответная игра между командами пройдет 14 апреля в Италии. Пока неизвестно, означает ли отстранение, что тренеры не смогут присутствовать на скамейке по ходу матча.

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