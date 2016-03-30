​УЕФА отстранил бакинский "Интер" от еврокубков

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о том, что бакинский футбольный клуб "Интер" не сможет принять участие в еврокубках, если пробьется туда в один из сезонов-2016/17, 2017/18 или 2018/19.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте команды.

В декабре УЕФА постановил, что "Интер" будет отстранен от участия в еврокубках на ближайший из трех сезонов, в который сумеет туда пробиться, если до 31 января 2016 года клуб не сможет доказать, что погасил все задолженности по состоянию на 30 сентября 2015 года.

По информации азербайджанских СМИ, руководство клуба ранее сообщало о том, что "Интер" погасил все долги.

У "Интера" есть 10 дней на то, чтобы обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Клуб объявил, что воспользуется этим правом.

Последние два сезона "Интер" становился вторым по итогам чемпионата Азербайджана и выступал в Лиге Европы.