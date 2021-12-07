УЕФА отметила игру африканского футболиста клуба "Карабах"

УЕФА отметила игру 4 нападающих, выступающих в Лиге конференций.

УЕФА отметила игру 4 нападающих, выступающих в Лиге конференций.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу Лиги в Twitter, среди них есть и 26-летний Ибрагима Ваджи, нападающий клуба "Карабах".

Также были отмечены имена Еспера Карлссона из нидерландского клуба "Алкмар Занстрек", Брайна Линсена из "Фейеноорда" и Мартена Терье из французского "Ренн".

Напомним, что Ибрагима Ваджи оформил дубль в матче "Карабах" - "Сабах" (5:1) в XIII туре Азербайджанской Премьер-лиги. Карлссон и Линсен также оформили дубль, а Терье стал автором хет-трика.

9 декабря "Карабах" станет гостем "Базеля" в Швейцарии в рамках последнего 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА. Каждая команда имеет по 11 очков в группе H и обеспечила себе пропуск в плей-офф. Только одержав победу, агдамский клуб сможет стать лидером группы.