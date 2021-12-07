О нас
Report Georgia
Аудио новости

УЕФА отметила игру африканского футболиста клуба "Карабах"

УЕФА отметила игру африканского футболиста клуба "Карабах" УЕФА отметила игру 4 нападающих, выступающих в Лиге конференций.
Футбол
7 декабря 2021 г. 11:05
УЕФА отметила игру африканского футболиста клуба Карабах

УЕФА отметила игру 4 нападающих, выступающих в Лиге конференций.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу Лиги в Twitter, среди них есть и 26-летний Ибрагима Ваджи, нападающий клуба "Карабах".

Также были отмечены имена Еспера Карлссона из нидерландского клуба "Алкмар Занстрек", Брайна Линсена из "Фейеноорда" и Мартена Терье из французского "Ренн".

Напомним, что Ибрагима Ваджи оформил дубль в матче "Карабах" - "Сабах" (5:1) в XIII туре Азербайджанской Премьер-лиги. Карлссон и Линсен также оформили дубль, а Терье стал автором хет-трика.

9 декабря "Карабах" станет гостем "Базеля" в Швейцарии в рамках последнего 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА. Каждая команда имеет по 11 очков в группе H и обеспечила себе пропуск в плей-офф. Только одержав победу, агдамский клуб сможет стать лидером группы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке UEFA "Qarabağ"ın afrikalı futbolçusunu fərqləndirib

Самое читаемое

Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом омикрон
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом "омикрон"
30 ноября 2021 г. 15:14
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
3 декабря 2021 г. 12:08
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
2 декабря 2021 г. 00:53
Ла Лига: Реал победил Атлетик
ВидеоЛа Лига: "Реал" победил "Атлетик"
2 декабря 2021 г. 01:58
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
1 декабря 2021 г. 22:48
АПЛ: Ливерпуль разгромил Эвертон
АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Эвертон"
2 декабря 2021 г. 02:57
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
1 декабря 2021 г. 21:59
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
4 декабря 2021 г. 19:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi