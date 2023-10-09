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УЕФА отменил все матчи в Израиле под своей эгидой в ближайшие две недели

УЕФА отменил все матчи в Израиле под своей эгидой в ближайшие две недели Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил все матчи под своей эгидой в Израиле на ближайшие две недели.
Футбол
9 октября 2023 г. 02:36
УЕФА отменил все матчи в Израиле под своей эгидой в ближайшие две недели

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил все матчи под своей эгидой в Израиле на ближайшие две недели.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

"УЕФА откладывает все матчи, запланированные в Израиле, на ближайшие пару недель в свете текущей ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении.

Там поясняется, что отложен на неопределенный срок матч квалификации на чемпионат Европы 2024 года между Израилем и Швейцарией, который должен был состояться в четверг 12 октября. Кроме того, перенесены два матча чемпионата Европы по футболу среди сборных до 21 года, в которых Израиль должен был сыграть с Эстонией 12 октября, а затем с Германией 17 октября.

В УЕФА отметили, что организация берет еще несколько дней для оценки обстановки, чтобы решить, сможет ли состояться матч квалификации на чемпионат Европы - 2024 между израильской и косовской сборными, который должен пройти 15 октября в Косово.

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