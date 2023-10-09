УЕФА отменил все матчи в Израиле под своей эгидой в ближайшие две недели

УЕФА отменил все матчи в Израиле под своей эгидой в ближайшие две недели

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил все матчи под своей эгидой в Израиле на ближайшие две недели.

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