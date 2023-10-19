УЕФА отменил матчи в Израиле до дальнейшего уведомления

Матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будут проводиться на территории Израиля до дальнейшего уведомления.

Матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будут проводиться на территории Израиля до дальнейшего уведомления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

"После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров под эгидой организации не будут проводиться на территории страны до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.

Ранее УЕФА перенес матчи сборной Израиля против команд Швейцарии и Косова в рамках отбора к чемпионату Европы 2024 года, которые должны были пройти 12 и 15 октября соответственно. Матч против сборной Косова должен был пройти в Приштине, перенос был связан с запретом израильских властей на выезд из страны спортсменов из Израиля. Также в организации приняли решение отменить другие запланированные игры на территории страны, включая квалификационные матчи к чемпионату Европы 2025 года среди игроков не старше 21 года и отборочные встречи к чемпионату Европы среди игроков до 17 лет, в которых должны были сыграть израильтяне, бельгийцы, валлийцы и гибралтарцы.