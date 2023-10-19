О нас

УЕФА отменил матчи в Израиле до дальнейшего уведомления

УЕФА отменил матчи в Израиле до дальнейшего уведомления Матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будут проводиться на территории Израиля до дальнейшего уведомления.
Футбол
19 октября 2023 г. 16:51
УЕФА отменил матчи в Израиле до дальнейшего уведомления

Матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будут проводиться на территории Израиля до дальнейшего уведомления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

"После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров под эгидой организации не будут проводиться на территории страны до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.

Ранее УЕФА перенес матчи сборной Израиля против команд Швейцарии и Косова в рамках отбора к чемпионату Европы 2024 года, которые должны были пройти 12 и 15 октября соответственно. Матч против сборной Косова должен был пройти в Приштине, перенос был связан с запретом израильских властей на выезд из страны спортсменов из Израиля. Также в организации приняли решение отменить другие запланированные игры на территории страны, включая квалификационные матчи к чемпионату Европы 2025 года среди игроков не старше 21 года и отборочные встречи к чемпионату Европы среди игроков до 17 лет, в которых должны были сыграть израильтяне, бельгийцы, валлийцы и гибралтарцы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UEFA cancels matches in Israel until further notice

Самое важное

СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
19 октября 2023 г. 09:30
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
18 октября 2023 г. 17:35
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
18 октября 2023 г. 16:37
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
18 октября 2023 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
17 октября 2023 г. 20:20
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
17 октября 2023 г. 14:22
По итогам реализации I этапа программы Великого возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
По итогам реализации I этапа программы "Великого возвращения" в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
17 октября 2023 г. 14:04
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
17 октября 2023 г. 14:00
Президент: Реализуемые в Физули проекты устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире
Президент: Реализуемые в Физули проекты устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире
17 октября 2023 г. 13:36
Президент Азербайджана: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули
Президент Азербайджана: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули
17 октября 2023 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi