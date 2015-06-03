 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​УЕФА отложил встречу, запланированную на этой неделе в Берлине

    Платини: Учитывая новые обстоятельства, считаю, что будет целесообразно взять некоторое время на обдумывание ситуации

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Мишель Платини отложил встречу, в ходе которой должны были обсудить ситуацию в ФИФА. 

    Как сообщает Report, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини после решения об отставке президентом ФИФА Зеппом Блаттером отложил встречу, в ходе которой должны были обсудить утверждения о коррупции в ФИФА.

    "Из-за вчерашнего заявления ФИФА, неопределенного и непредсказуемого характера расследований я решил, что было бы более уместно отложить заседание, которое могло состояться в Берлине в эти выходные", - заявил Платини.

    "Учитывая новые обстоятельства, раскрывающиеся каждый день, считаю, что будет целесообразно взять некоторое время на обдумывание ситуации", - сказал он.

    По словам Платини, у УЕФА будет возможность провести другое заседание по вопросу.

    "В Берлине в течение всех выходных мы сконцентрируемся на финале Лиги чемпионов УЕФА",- сказал он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi