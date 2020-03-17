УЕФА отложил ЕВРО-2020

Отложен ЕВРО-2020, который планировалось провести этим летом в 12 странах Европы.

Как передает Report, об этом сообщил корреспондент New York Times Тариг Панча.

По его словам, решение было объявлено на встрече представителей УЕФА, Ассоциации европейских клубов (ЕСА) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FİFPro).

Отмечается, что официальное решение будет объявлено на сегодняшней видеоконференции УЕФА с 55 национальными ассоциациями-членами организации. В 18:00 состоится заседание Исполнительного комитета УЕФА.

Согласно решению, турнир будет организован летом следующего года.