УЕФА начал расследование в отношении "Ювентуса"

Палата финансового контроля за клубами (CFCB) начала официальное расследование в отношении «Ювентуса» на предмет нарушений правил лицензирования и финансового фэйр-плей.

Палата финансового контроля за клубами (CFCB) начала официальное расследование в отношении "Ювентуса" на предмет нарушений правил лицензирования и финансового фэйр-плей.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Расследование первой палаты CFCB будет сосредоточено на предполагаемых финансовых нарушениях, которые были недавно обнародованы в результате разбирательства, проведённого Итальянской комиссией по компаниям и биржам (CONSOB) и прокуратурой в Турине.

23 августа 2022 года первая палата CFCB заключила мировое соглашение с "Ювентусом". Оно основывалось на финансовой информации, ранее предоставленной клубом в отношении финансовых периодов, завершающихся в 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годах.

В случае если после завершения данного расследования финансовое положение клуба будет существенно отличаться от того, которое оценивалось первой палатой CFCB на момент заключения мирового соглашения, или если появятся либо станут известны новые существенные факты, первая палата CFCB оставляет за собой право расторгнуть мировое соглашение, предпринять любые юридические шаги.

Первая палата CFCB будет сотрудничать с национальными властями и не будет давать дальнейших комментариев по этому вопросу, пока продолжается расследование", - говорится в заявлении.