Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении российского "Спартака".

Как сообщает Report, московский клуб обвиняется в нарушении 3 пунктов дисциплинарного регламента во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем".

Контрольно-этический дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит эти нарушения на заседании 19 октября.

Отметим, что во время матча, прошедшего в Москве и окончившегося со счетом 1:1, фанаты "Спартака" вывесили на трибунах баннер, на котором сравнили УЕФА с мафией, и зажгли дымовую шашку. Кроме того, по ходу матча "Спартак" - "Ливерпуль" в Юношеской лиге УЕФА 18-летний форвард гостей - Бобби Адеканье столкнулся с расистскими оскорблениями с трибун в свой адрес со стороны российских болельщиков.