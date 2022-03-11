УЕФА открыл дисциплинарное дело против президента ПСЖ Аль-Хелаифи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против президента французского клуба "Пари Сен-Жермен" Нассера Аль-Хелаифи и спортивного директора команды Леонардо за неспортивное поведение после ответного матча 1/8 финала Лиги че

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против президента французского клуба "Пари Сен-Жермен" Нассера Аль-Хелаифи и спортивного директора команды Леонардо за неспортивное поведение после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским "Реалом" (1:3).

Как передает Report со ссылкой на портал The Athletic, после матча Аль-Хелаифи и Леонардо отправились в судейскую комнату и в нелицеприятной форме высказали свое недовольство решением засчитать первый гол в ворота ПСЖ. По их мнению, нападающий "Реала" Карим Бензема нарушил правила против голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Сообщается, что дисциплинарный орган УЕФА примет решение по этой ситуации в установленном порядке.