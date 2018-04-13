 Наверх
    Закрыть фоторежим

    УЕФА открыл дело в отношении российского клуба

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ УЕФА открыл дело в отношении московского ЦСКА в связи с поведением болельщиков на матче Лиги Европы против лондонского "Арсенала".

    Как сообщает Report, ЦСКА в Москве сыграл с "Арсеналом" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.

    УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА по трем нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники, бросание посторонних предметов на поле и блокировка лестничных пролетов.

    Дело будет рассмотрено 31 мая.

    Отметим, что встреча завершилась вничью со счетом 2:2. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi