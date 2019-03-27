УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за натурализации Мораеса

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завёл дело в отношении сборной Украины из-за участия в двух матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года натурализованного бразильского форварда Жуниора Мораеса.

Как передает Report, рассмотрение данного вопроса состоится на одном из ближайших заседаний дисциплинарного комитета, однако точная дата пока не называется.

Протест по участию Мораеса в матчах отбора Евро-2020 подали футбольные федерации Португалии и Люксембурга. Они настаивают на том, что 31-летний нападающий не имел права выступать за сборную Украины, так как не прожил на новой родине пять лет подряд, не покидая страну на длительное время. Если протесты португальской и люксембургской сторон будут удовлетворены, украинской сборной грозят технические поражения в первых двух поединках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, в которых она набрала 4 очка.