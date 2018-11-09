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    УЕФА открыл дело против ЦСКА из-за поведения фанатов на матче с "Ромой"

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ УЕФА завёл дисциплинарное дело против московского ЦСКА после матча с итальянской "Ромой" в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. 

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте организации.

    По данным УЕФА, российские фанаты во время встречи бросали на поле различные предметы, использовали пиротехнику и блокировали лестничные проходы.

    При этом назначена дата рассмотрения дела — 22 ноября.

    Ранее во время матча "Ворслка" - "Карабах" произошла драка.

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