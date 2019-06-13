УЕФА открыл дисциплинарное дело из-за матчей отборочного турнира ЕВРО-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины.

Как сообщает Report, причиной послужило поведение болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии.

Встреча завершилась победой сборной Украины со счетом 5:0. Болельщики использовали пиротехнику, бросали на поле различные предметы и блокировали лестничные проходы.

Кроме того, открыто дело против сборной Болгарии за расистское поведение болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Косово. Встреча завершилась победой команды Косово со счетом 3:2.

Также УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Греции по итогам отборочного матча ЕВРО-2020 с командой Италии (3:0 в пользу итальянцев). Дело было открыто в связи с "ненадлежащим поведением" главного тренера греческой сборной Ангелоса Анастасиадиса, из-за которого матч начался с опозданием. УЕФА рассмотрит также нарушения со стороны греческих болельщиков, бросавших различные предметы на поле, использовавших пиротехнику и блокировавших лестничные проходы.

Отметим, что решение по данным вопросам УЕФА примет 14 июня.