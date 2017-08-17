УЕФА отклонил жалобу клуба "Копенгаген", связанную с Максимом Медведевым

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ УЕФА рассмотрела жалобу клуба "Копенгаген" (Дания), связанную с футболистом "Карабаха" Максимом Медведевым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "Копенгагена", письмо протеста было отклонено без дополнительного обоснования.

Европейская футбольная организация также довела до сведения о невозможности опротестования решения. Это означает, что Медведев сможет выйти на поле в ответном матче, который состоится 23 августа на стадионе Parken.

Напомним, что "Копенгаген" требовал наказать Максима Медведева, утверждая, что в ходе встречи в Баку тот намеренно нанес удар в лицо Пьера Бенгтссона.