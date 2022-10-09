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УЕФА отказался от идеи расширить число участников чемпионата Европы

УЕФА отказался от идеи расширить число участников чемпионата Европы УЕФА отказался от идеи расширить число команд - участниц чемпионата Европы по футболу до 32.
Футбол
9 октября 2022 г. 08:11
УЕФА отказался от идеи расширить число участников чемпионата Европы

УЕФА отказался от идеи расширить число команд - участниц чемпионата Европы по футболу до 32.

Как передает Report, об этом пишет британское издание Daily Mail.

Ранее УЕФА обдумывал вариант изменения формата финальной части турнира с 2028 года, увеличив число участников до 32 сборных. Напомним, что в 2016 году количество команд в европейском первенстве уже возросло с 16 до 24.

Причиной отказа от рассмотрения вопроса стала позиция европейских телевещателей, которые считают, что квалификация, по итогам которой на чемпионат выходят 32 сборные из 55, неинтересна для зрителей, а ее результаты были бы предсказуемыми.

Официальное решение по данному направлению будет принято на исполкоме УЕФА в ноябре.

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