УЕФА осудил проявление расизма болельщиками "Интера" в адрес Кулибали - ВИДЕО

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Пресс-служба УЕФА выступила с официальным заявлением, в котором осудила болельщиков миланского «Интера» за проявление расизма в отношении защитника «Наполи» Калиду Кулибали в матче 18-го тура чемпионата Италии (1:0), передает Report.

«FIFPro и УЕФА осуждают расистские оскорбления в адрес Кулибали. Обе организации приветствуют быстрые действия итальянских футбольных властей, наказавших «Интер» проведением двух домашних матчей без зрителей.

Обе организации очень обеспокоены этим неприемлемым инцидентом и тем, что не был соблюдён общепризнанный трёхэтапный антирасистский протокол. Несмотря на заявления, сделанные спикером стадиона, болельщики не прекращали оскорблять Калиду. Более того, похоже, что тренерский штаб «Наполи» несколько раз информировал рефери о действиях фанатов.

FIFPro и УЕФА считают, что проявления расизма в адрес Кулибали, которому пришлось покинуть поле после второй жёлтой карточки, неприемлемы и не должны иметь место в футболе. Обе организации поддержат итальянские футбольные власти в принятии любых дополнительных мер, которые помогут в борьбе с расизмом на стадионах», — говорится в заявлении УЕФА.