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УЕФА осудил нападение России в Украину

УЕФА осудил нападение России в Украину Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил Россию на фоне ситуации в Украине.
Футбол
25 февраля 2022 г. 01:36
УЕФА осудил нападение России в Украину

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил Россию на фоне ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организации.

"УЕФА разделяет серьезную озабоченность международного сообщества ситуацией в области безопасности, складывающейся в Европе, и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России на Украину", - заявили в УЕФА.

Организация отметила, что проявляет солидарность с футбольным сообществом Украины и готова "протянуть руку помощи украинскому народу".

Также в УЕФА подчеркнули, что решения, касающиеся этой ситуации, будут приняты 25 февраля.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в отношении Украины.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Rusiyanın Ukraynaya hücumunu pisləyib

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