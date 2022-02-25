УЕФА осудил нападение России в Украину

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил Россию на фоне ситуации в Украине.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил Россию на фоне ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организации.

"УЕФА разделяет серьезную озабоченность международного сообщества ситуацией в области безопасности, складывающейся в Европе, и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России на Украину", - заявили в УЕФА.

Организация отметила, что проявляет солидарность с футбольным сообществом Украины и готова "протянуть руку помощи украинскому народу".

Также в УЕФА подчеркнули, что решения, касающиеся этой ситуации, будут приняты 25 февраля.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в отношении Украины.