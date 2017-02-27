УЕФА оштрафовала киевское "Динамо" и "Бешикташ" на крупную сумму

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Украинский клуб "Динамо" (Киев) и стамбульский "Бешикташ" оштрафованы на 60 тысяч евро каждый.

Как сообщает Report, решение по этому поводу принял Комитет контроля, этики и дисциплины УЕФА.

Причиной послужило поведение болельщиков во время игры между двумя командами в рамках последнего матча группового этапа Лиги чемпионов. На этой встрече киевляне одержали победу со счетом 6:0.

Ранее УЕФА обвинила "Динамо" в подготовке к игре не на должном уровне и необеспечении безопасности на трибунах. "Бешикташ" же был оштрафован из-за неподобающего поведения своих болельщиков.