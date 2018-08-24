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    УЕФА оштрафовал "Спартак" и ПАОК на десятки тысяч евро

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ УЕФА оштрафовал два клуба. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, структура оштрафовала российский "Спартак" на 31 тыс. евро по итогам ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК. 

    Причина связана с выкрикиванием болельщиками запрещенных кричалок.

    В свою очередь ПАОК оштрафован на 22 тысячи евро по итогам первой игры, в которой красно-белые проиграли со счетом 2:3. Греческий клуб заплатит штраф за блокировку лестничных проходов на стадионе и использование лазерной указки болельщиками команды в ходе встречи.

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