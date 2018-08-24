УЕФА оштрафовал "Спартак" и ПАОК на десятки тысяч евро

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ УЕФА оштрафовал два клуба.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, структура оштрафовала российский "Спартак" на 31 тыс. евро по итогам ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК.

Причина связана с выкрикиванием болельщиками запрещенных кричалок.

В свою очередь ПАОК оштрафован на 22 тысячи евро по итогам первой игры, в которой красно-белые проиграли со счетом 2:3. Греческий клуб заплатит штраф за блокировку лестничных проходов на стадионе и использование лазерной указки болельщиками команды в ходе встречи.