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    УЕФА оштрафовал российский клуб

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ УЕФА оштрафовал российский ЦСКА (Центральный спортивный клуб Армии) на 30 тысяч евро.

    Как сообщает Report, клуб оштрафован из-за поведения болельщиков команды на первом матче 1/16 финала Лиги Европы с сербской "Црвеной Звездой".

    Встреча между клубами прошла 13 февраля в Белграде и завершилась вничью - 0:0.

    Российскому клубу вменяется использование пиротехники и бросание предметов болельщиками.

    Отметим, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы завершился победой МОИК - 1:0. 

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