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УЕФА оштрафовал российский клуб

УЕФА оштрафовал российский клуб Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать московский ЦСКА на 10 тыс. евро за поведение болельщиков во время матча группового этапа Лиги Европы против нидерландского "Фейенорда"
Футбол
12 февраля 2021 г. 22:33
УЕФА оштрафовал российский клуб

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать московский ЦСКА на 10 тыс. евро за поведение болельщиков во время матча группового этапа Лиги Европы против нидерландского "Фейенорда".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Во время матча, который состоялся 26 ноября, болельщики армейцев скандировали кричалки нецензурного содержания в адрес главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

В сообщении УЕФА отмечается, что 19 января было вынесено решение частично закрыть фанатские сектора на ближайшем домашнем матче ЦСКА под эгидой УЕФА. Однако затем была подана апелляция, которая была частично удовлетворена. Закрытие секторов УЕФА заменил штрафом.

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