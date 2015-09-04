 Наверх
    Закрыть фоторежим

    УЕФА оштрафовал российский клуб

    За поведение болельщиков МОИК пришлось лишиться 20 тыс. евро

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ УЕФА оштрафовал российский клуб МОИК.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил директор по связям с общественностью московского представителя Сергей Аксенов.

    Представитель МОИК сказал, что поведение московских болельщиков на ответной встрече с португальским "Спортингом" в раунде плей-офф Лиги чемпионов обошелся "военным" в 20 тыс. евро.

    Напомним, что на встрече 26 августа болельщики МОИК воспользовались пиротехникой.

    Отметим, что одержав победу над "Спортингом" со счетом 3:1, российский клуб завоевал путевку в групповой этап.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi