УЕФА оштрафовал "Марсель" в связи с армянской провокацией на матче с "Карабахом"

УЕФА оштрафовал французский футбольный клуб «Марсель» на 44 250 долларов США.

УЕФА оштрафовал французский футбольный клуб "Марсель" на 44 250 долларов США.

Как передает Report, в решении УЕФА говорится, что команду оштрафуют на 20 000 долларов США за провокационные и политические лозунги.

Кроме того, команде придется выплатить дополнительный штраф в размере 24 250 долларов США за неправильную организацию зрителей и использование болельщиками пиротехнических устройств.

Отметим, что в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА 17 февраля азербайджанский футбольный клуб «Карабах» играл в гостях у французского "Марселя". Встреча на стадионе "Велодром" завершилась победой французов со счетом 3:1.

Группа армянских болельщиков на стадионе во время матча развернула провокационный баннер.