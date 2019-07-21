​УЕФА оштрафовал «Фенербахче»

Стамбульский футбольный клуб "Фенербахче" был оштрафован УЕФА на 2 млн евро за несоблюдение правил безубыточности.

Как передаёт Report, причиной штрафа стало то, что судебной палатой по финансовому контролю клубов (CFCB) было установлено, что стамбульский клуб не выполнил целевой показатель безубыточности за отчетный период 2018 года.

Также в результате наложения штрафа для "Фенербахче" будет ограничена регистрация новых игроков в клубных турнирах УЕФА в сезоне 2020/21 и 2021/22 в случае отсутствия положительного баланса финансов.

Кроме этого, на клуб накладываются ограничения на регистрацию свыше 23 футболистов на клубные турниры УЕФА в вышеуказанные сезоны.