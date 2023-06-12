О нас

УЕФА опубликовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал список игроков, которые вошли в символическую сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.
Футбол
12 июня 2023 г. 02:40
УЕФА опубликовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал список игроков, которые вошли в символическую сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.

Как передает Report, в список вошли следующие игроки:

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал")

Защитники: Кайл Уолкер, Рубен Диаш (оба — "Манчестер Сити"), Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба — "Интер")

Полузащитники: Джон Стоунз, Родри, Кевин Де Брейне (все — "Манчестер Сити")

Нападающие: Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба — "Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал").

Напомним, "Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира миланский "Интер". Для "горожан" это первый трофей Лиги чемпионов за всю историю клуба. Родри, попавший в символическую сборную турнира, забил единственный гол в финале турнира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası mövsümünün simvolik komandasını açıqlayıb - SİYAHI

Самое читаемое

Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
5 июня 2023 г. 10:11
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
5 июня 2023 г. 12:20
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi