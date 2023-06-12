УЕФА опубликовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал список игроков, которые вошли в символическую сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал список игроков, которые вошли в символическую сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.

Как передает Report , в список вошли следующие игроки:

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал")

Защитники: Кайл Уолкер, Рубен Диаш (оба — "Манчестер Сити"), Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба — "Интер")

Полузащитники: Джон Стоунз, Родри, Кевин Де Брейне (все — "Манчестер Сити")

Нападающие: Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба — "Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал").

Напомним, "Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира миланский "Интер". Для "горожан" это первый трофей Лиги чемпионов за всю историю клуба. Родри, попавший в символическую сборную турнира, забил единственный гол в финале турнира.