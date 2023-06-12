УЕФА опубликовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал список игроков, которые вошли в символическую сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.
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Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал")
Защитники: Кайл Уолкер, Рубен Диаш (оба — "Манчестер Сити"), Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба — "Интер")
Полузащитники: Джон Стоунз, Родри, Кевин Де Брейне (все — "Манчестер Сити")
Нападающие: Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба — "Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал").
Напомним, "Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира миланский "Интер". Для "горожан" это первый трофей Лиги чемпионов за всю историю клуба. Родри, попавший в символическую сборную турнира, забил единственный гол в финале турнира.