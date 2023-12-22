УЕФА опубликовал символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Официальный сайт УЕФА представил символическую сборную лучших футболистов группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Официальный сайт УЕФА представил символическую сборную лучших футболистов группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Как сообщает Report , в нее попали по два игрока из английского "Арсенала", немецкой дортмундской "Боруссии" и испанского "Реала Сосьедад". Также в команду попали по одному игроку из "Баварии", "Порту", "Барселоны", "Манчестер Сити" и мадридского "Реала".

Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/2024:

Голкипер: Грегор Кобель ("Боруссия" Д).

Защитники: Жоау Канселу ("Барселона"), Матс Хуммельс ("Боруссия" Д), Айен Муньос ("Реал Сосьедад").

Полузащитники: Букайо Сака ("Арсенал"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джуд Беллингем ("Реал" М), Брайс Мендес ("Реал Сосьедад"), Вендерсон Галено ("Порту").

Нападающие: Гарри Кейн ("Бавария"), Габриэл Жезус ("Арсенал").