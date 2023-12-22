УЕФА опубликовал символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Официальный сайт УЕФА представил символическую сборную лучших футболистов группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
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Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/2024:
Голкипер: Грегор Кобель ("Боруссия" Д).
Защитники: Жоау Канселу ("Барселона"), Матс Хуммельс ("Боруссия" Д), Айен Муньос ("Реал Сосьедад").
Полузащитники: Букайо Сака ("Арсенал"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джуд Беллингем ("Реал" М), Брайс Мендес ("Реал Сосьедад"), Вендерсон Галено ("Порту").
Нападающие: Гарри Кейн ("Бавария"), Габриэл Жезус ("Арсенал").