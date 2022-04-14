УЕФА опубликовал расписание полуфиналов Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание матчей полуфинала Лиги чемпионов, где сыграют пары «Реал» — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — «Вильярреал».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание матчей полуфинала Лиги чемпионов, где сыграют пары «Реал» — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — «Вильярреал».

Как передает Report, первый матч «Манчестер Сити» и «Реала» состоится в Манчестере 26 апреля, ответная игра состоится в Мадриде 4 мая.

«Ливерпуль» и «Вильярреал» первый матч проведут в Англии 27 апреля, ответный поединок будет сыгран в Испании 3 мая.

В четвертьфинале «Ливерпуль» выбил португальскую «Бенфику», первая встреча завершилась уверенной победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 3:1, во втором матче была зафиксирована ничья — 3:3. «Манчестер Сити» в упорной борьбе выбил из розыгрыша турнира мадридский «Атлетико» — первая игра завершилась минимальной победой англичан, во втором матче мячей забито не было.

«Реал» в ответном матче проиграл лондонскому «Челси» в дополнительное время, однако победа в первой встрече помогла «сливочным» выбить из Лиги чемпионов действующего победителя турнира. Самую громкую сенсацию преподнес «Вильярреал», который по сумме двух матчей прошел мюнхенскую «Баварию» (1:0, 1:1).