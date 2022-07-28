О нас

УЕФА опробует стоячие места на матчах еврокубков в Англии, Германии и Франции

УЕФА опробует стоячие места на матчах еврокубков в Англии, Германии и Франции Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в тестовом режиме запустил программу по использованию стоячих мест для зрителей, посещающих матчи европейских кубков в сезоне-2022/23.
Футбол
28 июля 2022 г. 07:30
УЕФА опробует стоячие места на матчах еврокубков в Англии, Германии и Франции

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в тестовом режиме запустил программу по использованию стоячих мест для зрителей, посещающих матчи европейских кубков в сезоне-2022/23.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Программа будет реализована на стадионах английских, немецких и французских клубов и будет проводиться во время группового этапа, плей-офф и до полуфиналов еврокубковых турниров включительно.

В конце нынешнего сезона на основе отчетов экспертов администрация УЕФА оценит результаты программы и представит их исполнительному комитету, который примет решение о возможном продлении программы.

Напомним, что запрет на стоячие места на матчах еврокубков действовал с 1988 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
27 июля 2022 г. 15:48
Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
26 июля 2022 г. 11:17
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
25 июля 2022 г. 17:09
Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
25 июля 2022 г. 10:44
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
23 июля 2022 г. 16:18
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi