Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ УЕФА огласил символическую сборную чемпионата Европы 2016 года, который завершился во Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, символическая сборная выглядит следующим образом: Руй Патрисиу (Португалия), Джошуа Киммих, Жером Боатенг (оба - Германия), Пепе, Рафаэль Геррейро (оба - Португалия), Тони Кроос (Германия), Джо Аллен (Уэльс), Антуан Гризманн (Франция), Аарон Рэмси (Уэльс), Дмитри Пайе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия).

Напомним, что вчера Португалия со счетом 1-0 обыграла сборную Франции в финале ЕВРО-2016. Сборная Португалии впервые в истории стала чемпионом Европы по футболу.