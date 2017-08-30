УЕФА одобрила обращение "Карабаха" - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ УЕФА одобрила обращение "Карабаха" о смене стадиона, где пройдут домашние матчи в групповом раунде Лиги чемпионов.

Об этом в ответ на запрос Report отметили в пресс-службе УЕФА.

"Был рассмотрен запрос, направленный "Карабахом" в связи со сменой места проведения домашних матчей в групповом раунде Лиги чемпионов.

Принято решение о проведении домашних матчей клуба в данном этапе не на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, а на Бакинском олимпийском стадионе", - заявили в УЕФА.

Отметим, что домашние матчи в рамках группового раунда Лиги чемпионов 27 сентября "Карабах" проведет против итальянского клуба "Рома", 18 октября - против испанского "Атлетико", а 22 ноября - против английского "Челси".