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    УЕФА одобрила обращение "Карабаха" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Агдамскому клубу разрешили поменять стадион, где пройдут домашние матчи в групповом раунде Лиги чемпионов

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ УЕФА одобрила обращение "Карабаха" о смене стадиона, где пройдут домашние матчи в групповом раунде Лиги чемпионов. 

    Об этом в ответ на запрос Report отметили в пресс-службе УЕФА. 

    "Был рассмотрен запрос, направленный "Карабахом" в связи со сменой места проведения домашних матчей в групповом раунде Лиги чемпионов. 

    Принято решение о проведении домашних матчей клуба в данном этапе не на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, а на Бакинском олимпийском стадионе", - заявили в УЕФА.  

    Отметим, что домашние матчи в рамках группового раунда Лиги чемпионов 27 сентября "Карабах" проведет против итальянского клуба "Рома",  18 октября - против испанского "Атлетико", а 22 ноября - против английского "Челси". 

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