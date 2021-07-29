УЕФА объявил лучший гол сезона

Удар через себя форварда "Порту" Мехди Тареми в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Челси" был выбран голом сезона в турнирах УЕФА.

Удар через себя форварда "Порту" Мехди Тареми в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Челси" был выбран голом сезона в турнирах УЕФА.

Об этом говорится на сайте УЕФА, передает Report со ссылкой на РБК.

Он набрал почти 30% голосов в голосовании болельщиков. На втором месте оказался гол итальянца Лоренцо Инсинье в ворота сборной Бельгии в 1/4 финала Евро-2020, на третьем — мяч форварда "Рейнджерс" Кемара Руфа в ворота "Стандарда" в матче группового этапа Лиги Европы.

В списке претендентов учитывались голы, забитые в турнирах УЕФА для клубов и сборных с октября 2020 года по июль 2021 года. Шорт-лист из 10 голов составили технические наблюдатели УЕФА. Голосовать можно было на сайте УЕФА, в общей сложности было собрано более 600 тысяч голосов.