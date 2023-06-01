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УЕФА объявил имя лучшего игрока финала Лиги Европы

УЕФА объявил имя лучшего игрока финала Лиги Европы Голкипер испанской "Севильи" и сборной Марокко по футболу Яссин Боно был назван лучшим игроком финального матча Лиги Европы с итальянской "Ромой".
Футбол
1 июня 2023 г. 07:06
УЕФА объявил имя лучшего игрока финала Лиги Европы

Голкипер испанской "Севильи" и сборной Марокко по футболу Яссин Боно был назван лучшим игроком финального матча Лиги Европы с итальянской "Ромой".

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Вратарь отразил два пенальти в серии послематчевых 11-метровых, в которой определился победитель еврокубка, и пропустил только один удар по своим воротам.

Всего в сезоне Лиги Европы Боно принял участие в шести матчах и пропустил в них пять мячей.

Напомним, что "Севилья" в финале Лиги Европы одержала победу над "Ромой". Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

Для "Севильи" эта победа стала седьмой в Лиге Европы. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка. За последние 18 лет он дважды побеждал в Кубке УЕФА и пять раз - в Лиге Европы.

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