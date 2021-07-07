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УЕФА обвинили в коррупции при назначении арбитров

УЕФА обвинили в коррупции при назначении арбитров Бывший судья Юнас Эрикссон обвинил УЕФА в коррупции при назначении арбитров на решающие матчи турниров, сообщает Report со ссылкой на Спорт-экспресс.
Футбол
7 июля 2021 г. 11:04
УЕФА обвинили в коррупции при назначении арбитров

Бывший судья Юнас Эрикссон обвинил УЕФА в коррупции при назначении арбитров на решающие матчи турниров, сообщает Report со ссылкой на Спорт-экспресс.

"Прошло пять лет с момента, как я судил полуфинал Евро между Португалией и Уэльсом. Хотя я был счастлив и горд, что работал на этой игре, потом мы с коллегами испытали разочарование, ведь нам не дали судить финал. Меня часто спрашивают: "Как выбирают судей на решающие матчи? По достижениям? Выбирают среди тех, кто меньше всего ошибался? Кто на самом деле дает им оценку?". Правда в том, что все очень мрачно. Грязный, пропитанный политикой и ложью мир, в котором играют роль дружба, коррупция, верность и национальность. Те, кого ставят на финал, не становятся лучшими судьями турнира автоматически. Этот гнилой мир далек от хорошей культуры, я чертовски счастлив, что перестал судить три года назад", — написал у себя в Instagram Эрикссон.

В первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии обыграла Испанию (1:1; 4:2 — по пенальти). Главным арбитром этой встречи был Феликс Брих из Германии. Резервным арбитром матча был Сергей Карасев из России.

Второй полуфинал Евро-2020 Англия — Дания состоится сегодня, 7 июля. Начало встречи — в 23.00 по бакинскому времени. Главный арбитр матча — Данни Маккели из Голландии.

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