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    УЕФА обновила бренд Лиги чемпионов

    Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы – такие как гимн, стадион и трофей

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ УЕФА обновила бренд Лиги чемпионов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, центральное место в новой визуальной концепции бренда занимают соединенные звезды. 

    Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы – такие как гимн, стадион и трофей.

    Синяя цветовая гамма, берущая корни в теме вечеров Лиги чемпионов УЕФА, обогатилась акцентными цветами – маджентой и цианом, которые освежают восприятие образа.  

    Отметим, что УЕФА пересматривает брендинг турниров каждые три года - перед стартом очередного трехлетнего коммерческого цикла реализации телевизионных и спонсорских прав. 

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