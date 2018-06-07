Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ УЕФА обновила бренд Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, центральное место в новой визуальной концепции бренда занимают соединенные звезды.

Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы – такие как гимн, стадион и трофей.

Синяя цветовая гамма, берущая корни в теме вечеров Лиги чемпионов УЕФА, обогатилась акцентными цветами – маджентой и цианом, которые освежают восприятие образа.

Отметим, что УЕФА пересматривает брендинг турниров каждые три года - перед стартом очередного трехлетнего коммерческого цикла реализации телевизионных и спонсорских прав.