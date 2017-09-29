Обнародовано имя лучшего футболиста Лиги чемпионов УЕФА за неделю

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Обнародовано имя лучшего футболиста Лиги чемпионов по футболу за неделю.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, победителем стал нападающий испанского "Реал Мадрида" Криштиану Роналду.

Лучшим он был выбран из-за дубля, забитого в матче в рамках второго тура Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", завершившемся со счетом 3:1 в пользу испанского представителя.

Отметим, что Криштиану Роналду вместе с Лионелем Месси и Неймаром является кандидатом в лучшие игроки 2017 года.