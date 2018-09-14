УЕФА обнародовала статистические данные по матчу "Карабах" - "Спортинг"

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Официальный сайт УЕФА обнародовал статистические данные в связи с матчем "Карабаха" против португальского "Спортинга" в первом туре группового раунда Лиги Европы.

Как сообщает Report, отмечается, что матч, который состоится 20 сентября на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне, попадет в историю как первая дуэль клубов Португалии и Азербайджана. Сообщается, что "Спортинг" выходит на дебютный матч в еврокубках в сезоне 2018/2019, в то время как начавший путь с первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов (ЛЧ) "Карабах" уже провёл 8 матчей.

Факты о командах

"Спортинг"

- "Спортинг" занял третье место в чемпионате Португалии-2017/18. В финале национального кубка лиссабонцы сенсационно проиграли "Авишу" 1:2, но все же попали в групповой этап Лиги Европы.

- "Спортинг" регулярно выступает в Лиге Европы с ее появления в сезоне 2009/10. Команда участвовала в семи последних розыгрышах и в пяти случаях играла на групповом этапе, в предыдущий раз - в сезоне 2015/16. В сезоне 2011/12 дошла до полуфинала, победив во всех восьми домашних матчах. В прошлом розыгрыше - до четвертьфинала после вылета из Лиги чемпионов УЕФА по итогам группового этапа.

- "Спортинг" лишь однажды проиграл дома на групповом этапе Лиги Европы - московскому "Локомотиву" со счетом 1:3 в сезоне 2015/16. Общая статистика "Спортинга" в домашних матчах Лиги Европы: 10 побед, 4 ничьих и 1 поражение.

"Карабах"- "Карабах", ставший чемпионом Азербайджана пятый раз подряд в сезоне 2017/18, играет в основной сетке еврокубков пятый год. Клуб три раза выступал на групповом этапе Лиги Европы, а в прошлом сезоне пробился в групповую стадию Лиги чемпионов. В групповой этап ЛЧ-2018/19 азербайджанцев не пустил БАТЭ, выбив в третьем отборочном раунде. Победа над "Шерифом" в раунде плей-офф Лиги Европы позволила "Карабаху" вновь пробиться в основную сетку.

- "Карабах" еще не доходил до весенней стадии еврокубков. В девяти еврокубковых матчах на выезде он одержал две победы со счетом 1:0 при ничьей и шести поражениях. Победы пришлись на матчи с "Днепром" (2014/15) и ПАОКом (2016/17).

- В этом сезоне "Карабах" забил лишь два мяча в четырех выездных еврокубковых матчах, но проиграл только один из них - "Шерифу" 0:1.

Связи между командами

- Болгарский полузащитник "Карабаха" Симеон Славчев с 2014 по 2018 год числился в "Спортинге", но не сыграл за главную команду ни одного матча. Большую часть времени провел в аренде.

- Польский защитник "Карабаха" Якуб Жезничак сыграл четыре матча против "Спортинга" за "Легию". Два в 1/16 финала ЛЕ-2011/12 и два на групповом этапе ЛЧ-2016/17.

- Голландский форвард "Спортинга" Люк Кастаньос играл против "Карабаха" за "Твенте" в раунде плей-офф Лиги Европы-2014/15 и забил в домашней встрече. Противостояние осталось за "Карабахом" по голам на выезде.

Тренеры

- Жозе Пезейру выводил "Спортинг" в финал Кубка УЕФА-2004/05 и вновь возглавил клуб летом 2018 года, сменив Жоржа Жезуша. Пезейру выступал в низших лигах на позиции форварда, помогал Карлушу Кейросу в "Реале", тренировал ряд европейских и ближневосточных клубов и возглавлял сборную Саудовской Аравии (2009-2011). В Европе он последний раз тренировал "Брагу" в ЛЕ-2016/17.

- Гурбан Гурбанов - лучший бомбардир сборной Азербайджана (12 голов в 64 матчах). По ходу игровой карьеры Гурбанов часто менял клубы, но как тренер задержался в "Карабахе". В августе 2018 года он отметил 10 лет работы на посту главного тренера. За это время он выиграл пять чемпионатов страны подряд и четыре кубка. При нем клуб стал постоянным участником основной сетки еврокубков, а в сезоне 2017/18 впервые дошел до групповой стадии Лиги чемпионов. С ноября 2017 года Гурбанов совмещает работу в "Карабахе" и сборной Азербайджана.