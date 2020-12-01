УЕФА о причине присуждения технического поражения сборной Украины

Апелляционный комитет УЕФА засчитал украинской сборной по футболу техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией.

Апелляционный комитет УЕФА засчитал украинской сборной по футболу техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Footbal 1, причиной указывается то, что украинская футбольная команда была отправлена на карантин, а полная замена состава не предусмотрена.

30 ноября Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила мотивационную часть решения Апелляционного комитета УЕФА, которая изложена на 17 страницах и подписана главой комитета Педро Томасом Маркесом. Он считает, что основная причина технического поражения украинской сборной - это то, что УАФ не предусмотрела возможной необходимости полной замены состава команды, после того, как часть сборной получила положительные тесты на коронавирус.

25 ноября стало известно о том, что украинской сборной присудили техническое поражение в Лиге наций. Но в УАФ не согласились с таким решением и собираются оспорить его в арбитражном суде.