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    УЕФА обнародовала дату рассмотрения вопроса в связи с футболистом "Карабаха"

    Дисциплинарный комитет футбольной организации континента обнародует срок наказания Педро Энрике 10 ноября

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ УЕФА 10 ноября обнародует свое решение в связи с футболистом "Карабаха" Педро Энрике, получившим красную карточку в ходе встречи с "Атлетико" в IV туре Лиги чемпионов. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе футбольной организации континента.

    Сообщается, что наказание для бразильского полузащитника, получившего прямую красную карточку в ходе матча 31 октября в Мадриде за удар ногой на 59-й минуте встречи в лицо защитника хозяев поля Диего Година, будет как минимум на один матч.

    Однако УЕФА заявило, что окончательное решение в связи с Энрике примет Дисциплинарный комитет.

    Отметим, что в матче, завершившемся со счетом 1:1, футболист хозяев поля Стефан Савич также получил красную карточку. Однако он оставил команду в меньшинстве, получив на 88-й минуте вторую жёлтую карточку.

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