УЕФА обнародовала дату рассмотрения вопроса в связи с футболистом "Карабаха"

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ УЕФА 10 ноября обнародует свое решение в связи с футболистом "Карабаха" Педро Энрике, получившим красную карточку в ходе встречи с "Атлетико" в IV туре Лиги чемпионов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе футбольной организации континента.

Сообщается, что наказание для бразильского полузащитника, получившего прямую красную карточку в ходе матча 31 октября в Мадриде за удар ногой на 59-й минуте встречи в лицо защитника хозяев поля Диего Година, будет как минимум на один матч.

Однако УЕФА заявило, что окончательное решение в связи с Энрике примет Дисциплинарный комитет.

Отметим, что в матче, завершившемся со счетом 1:1, футболист хозяев поля Стефан Савич также получил красную карточку. Однако он оставил команду в меньшинстве, получив на 88-й минуте вторую жёлтую карточку.