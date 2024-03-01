УЕФА обнародовал решение относительно игрока и тренера "Карабаха"

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал решение относительно игрока "Карабаха" Эльвина Джафаргулиева, получившего красную карточку в матче против "Браги" в стадии плей-офф Лиги Европы, и тренера Эльчина Рахманова.

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал решение относительно игрока "Карабаха" Эльвина Джафаргулиева, получившего красную карточку в матче против "Браги" в стадии плей-офф Лиги Европы, и тренера Эльчина Рахманова.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, игрок и тренер дисквалифицированы на один матч.

Они будут с трибун наблюдать за матчем против "Байер 04" (Германия) в рамках 1/8 финала Лиги Европы на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Союз европейских футбольных ассоциаций также дисквалифицировал на одну игру бразильского футболиста Жулио Ромао.

Отметим, что матч "Карабах" - "Байер 04" состоится 7 марта в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответная встреча пройдет через неделю в Леверкузене.