УЕФА о новом календаре ЕВРО-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсудит расписание матчей чемпионата Европы со всеми 12 принимающими городами.

Как сообщает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

"Предусматривается, что ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года с тем же графиком матчей и теми же принимающими городами. Однако на данном этапе расписание матчей официально не подтверждено. УЕФА связывается со всеми 12 принимающими городами по этому вопросу, дальнейшие объявления будут сделаны в надлежащее время", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что чемпионат Европы на данный момент должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.