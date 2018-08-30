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    УЕФА не сменит решения о непопадании Азербайджана и Армении в одну группу

    В будущем будет обнародована процедура жеребьевки классификационного тура чемпионата Европы 20202 года

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ УЕФА в сезоне 2018-2019 не сменит решения о непроведении игр между командами конфликтующих стран. Как сообщает Report, об этом "Известиям" сообщили в УЕФА.

    Сообщается, что игр между Азербайджаном и Арменией, Россией и Украиной, Сербией и Косово, Боснией и Герцеговиной и Косово, а также Испанией и Гибралтаром не будет. В будущем будет обнародована процедура жеребьевки классификационного тура чемпионата Европы 20202 года.

    Международная организация Sport for all намерена обратиться для получения разрешения на игру между командами России и Украины. Организация сообщает, что эту инициативу поддерживают депутаты обеих стран.

    Отметим, что Исполнительный комитет УЕФА приняло решение о непроведении игр между конфликтующими странами. В этом сезоне финал Лиги чемпионов состоится на мадридском стадионе "Метрополитано", а финал Евролиги – на Бакинском олимпийском стадионе. В то же время чемпионат Европы 2020 года состоится в 12 городах материка, в том числе Баку. 

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