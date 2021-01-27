УЕФА не изменил решения по поводу проведения ¼ финала ЕВРО в Баку

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует изменять формат чемпионата Европы 2020 года.
Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, чиновники УЕФА хотят провести континентальное первенство именно так, как и было задумано: в 12 городах 12 стран Европы. При этом отмечается, что возможные ограничения по числу зрителей на трибунах не отпугивают организаторов.
В штаб-квартире УЕФА говорят о том, что не желают переносить Евро-2020 в одну или две страны с целью минимизации затрат.
Матчи ЕВРО-2020, которые пройдут с 11 июня по 11 июля, примут Баку, Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхен, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.