УЕФА назвал стадионы финальных матчей еврокубков

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УЕФА назвал стадионы для проведения финальных матчей еврокубков на 2022 и 2023 годы.

Как сообщает Report, финал Лиги чемпионов среди женщин пройдет в 2022 году на стадионе "Juventus Stadium" в Турине (Италия), а в 2023 году на стадионе PSV "Eyndhoven" в городе Эйндховен (Голландия).

Финальный матч Лиги Европы 2022 года запланирован на "Puşkaş Arena" в Бухаресте (Венгрия).

Матч Суперкубка УЕФА организуют в 2022 году на олимпийском стадионе в Хельсинки (Финляндия), а в 2023 году на казанском стадионе "Kazan Arena" (РФ).