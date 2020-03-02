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УЕФА назвал стадионы финальных матчей еврокубков

УЕФА назвал стадионы финальных матчей еврокубков
© UEFA

УЕФА назвал стадионы для проведения финальных матчей еврокубков на 2022 и 2023 годы.

Как сообщает Report, финал Лиги чемпионов среди женщин пройдет в 2022 году на стадионе "Juventus Stadium" в Турине (Италия), а в 2023 году на стадионе PSV "Eyndhoven" в городе Эйндховен (Голландия).  

Финальный матч Лиги Европы 2022 года запланирован на "Puşkaş Arena" в Бухаресте (Венгрия). 

Матч Суперкубка УЕФА организуют в 2022 году на олимпийском стадионе в Хельсинки (Финляндия), а в 2023 году на казанском стадионе "Kazan Arena" (РФ). 

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