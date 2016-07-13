УЕФА назвал самый красивый гол на Евро-2016 - ВИДЕО

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Гол, забитый ветераном сборной Венгрии Золтаном Герой в ворота сборной Португалии, признан УЕФА лучшим на Чемпионате Европы, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Полузащитник венгерского "Ференцвароша", который играет за национальную команду уже 14 лет, забил гол на 19-й минуте матча с португальцами дальним ударом из-за пределов штрафной. Встреча закончилась со счетом 3:3.

Хотя обе сборные вышли в плей-офф чемпионата, дойти до финала удалось только португальцам. Они завоевали титул чемпионов, обыграв французскую команду. Сборная Венгрии, в свою очередь, покинула Евро-2016, не сумев одолеть бельгийцев.

В числе прочих претендентов на звание автора лучшего гола турнира были португалец Криштиану Роналду (матч Португалия - Уэльс) и швейцарец Джердан Шакири (матч Швейцария - Польша).