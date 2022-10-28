УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге Европы

Нападающий французского "Ренна" Амин Гуири признан лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Нападающий французского "Ренна" Амин Гуири признан лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

22-летний форвард отличился дублем и одной результативной передачей в матче с "Фенербахче", который завершился вничью 3:3.

Французский форвард алжирского происхождения опередил Роберта Наварро из испанского "Реал Сосьедад", Люка Де Йонга из нидерландского клуба ПСВ и Омри Альтмана из кипрского клуба АЕК (Ларнака).