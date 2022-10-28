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УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге Европы Нападающий французского "Ренна" Амин Гуири признан лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Футбол
28 октября 2022 г. 20:36
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге Европы

Нападающий французского "Ренна" Амин Гуири признан лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

22-летний форвард отличился дублем и одной результативной передачей в матче с "Фенербахче", который завершился вничью 3:3.

Французский форвард алжирского происхождения опередил Роберта Наварро из испанского "Реал Сосьедад", Люка Де Йонга из нидерландского клуба ПСВ и Омри Альтмана из кипрского клуба АЕК (Ларнака).

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