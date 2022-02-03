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УЕФА назвал опасной поездкой для "Марселя" игру с "Карабахом"

УЕФА назвал опасной поездкой для "Марселя" игру с "Карабахом" УЕФА назвал игру с "Карабахом" в Баку в рамках этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА опасной поездкой для французского "Марселя".
Футбол
3 февраля 2022 г. 09:56
УЕФА назвал опасной поездкой для Марселя игру с Карабахом

УЕФА назвал игру с "Карабахом" в Баку в рамках этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА опасной поездкой для французского "Марселя".

Как передает Report, об этом говорится в статье на официальном сайте европейской футбольной структуры, посвященной играм плей-офф Лиги конференций.

Структура напоминает, что представитель Франции в первой встрече примет азербайджанский клуб: ""Марсель" бросает вызов "Карабаху", занявшему второе место в группе Лиги чемпионов после швейцарского "Базеля", но значительно превосходящему кипрскую "Омонию "и казахстанский "Кайрат". До опасной поездки на другой конец Европы команда во главе с главным тренером Хорхе Сампаоли выйдет на свой первый матч на "Велодром" против команды, которая не проведет игр до начала февраля из-за зимнего перерыва".

Первая встреча "Карабаха" и "Марселя" состоится 17 февраля в гостях, а ответный мачт - 24 февраля на домашнем поле.

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Версия на азербайджанском языке UEFA "Qarabağ"la oyunu "Marsel" üçün təhlükəli səfər adlandırıb

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