УЕФА наказала российский клуб и футболиста

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Клуб "Ростов" оштрафован решением УЕФА.

Как сообщает Report, причиной стали расистские выкрики болельщиков, допущенные во время матча плей-офф Лиги Чемпионов против "Аякса".

Решением дисциплинарного комитета, ростовский клуб будет обязан частично закрыть одну из трибун стадиона на следующем домашнем матче, который пройдет с голландским клубом ПСВ.

На матче, в котором произошел расистский инцидент, и который закончился победой ростовчан над "Аяксом" со счетом 4:1 Федор Кудряшов получил красную карточку за грубое нарушение. Он пропустит 3 игры.

Отметим, что в группе Д Лиги Чемпионов "Ростов" будет бороться с "Баварией" (Германия), "Атлетико" (Мадрид, Испания) и ПСВ.