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    УЕФА наказала российский клуб и футболиста

    Футболист пропустит 3 игры

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Клуб "Ростов" оштрафован решением УЕФА.

    Как сообщает Report, причиной стали расистские выкрики болельщиков, допущенные во время матча плей-офф Лиги Чемпионов против "Аякса". 

    Решением дисциплинарного комитета, ростовский клуб будет обязан частично закрыть одну из трибун стадиона на следующем домашнем матче, который пройдет с голландским клубом ПСВ. 

    На матче, в котором произошел расистский инцидент, и который закончился победой ростовчан над "Аяксом" со счетом 4:1 Федор Кудряшов получил красную карточку за грубое нарушение. Он пропустит 3 игры. 

    Отметим, что в группе Д Лиги Чемпионов "Ростов" будет бороться с "Баварией" (Германия), "Атлетико" (Мадрид, Испания) и ПСВ.

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