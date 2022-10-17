УЕФА наказала Федерацию футбола Турции

УЕФА наказала Федерацию футбола Турции.

УЕФА наказала Федерацию футбола Турции.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт европейской футбольной организации, в матче V тура группового этапа Лиги наций, проводимого между сборными Турции и Люксембурга в Стамбуле, местные болельщики бросили на поле посторонние предметы.

В результате Федерация футбола Турции была оштрафована на 25 тыс. евро. Кроме того, на следующий матч команды на стадион будет допущено ограниченное количество зрителей.

Отметим, что матч между сборными Турции и Люксембурга завершился ничьей (3:3).